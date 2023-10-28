شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر عن برنامج تأهيل إمام عاشور استعدادا لإياب صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على الاستفسار عن تطورات تأهيل إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق فى القاهرة، رغم تواجد المدرب السويسري فى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.

وأخطر جهاز الأهلى المعاون كولر بأن اللاعب ينفذ برنامجه التأهيلى بصورة منتظمة على أمل اللحاق بمباراة الإياب أمام بطل جنوب أفريقيا.

وقال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلى، إن إمام عاشو أجرى أشعة رنين ‏مغناطيسي كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف فى الكاحل، ويحتاج للتأهيل، ‏وبالتالي تقرر عدم سفره مع بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا بعد التشاور بين الجهاز ‏الفني والطبي في هذا الشأن

وبدأ اللاعب تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدًا لعودته ‏الى التدريبات الجماعية واللحاق بمباراة العودة مع صن داونز.

ويضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، اليوم السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة صن داونزالمقرر لها الثالثة عصر غد، الأحد بمدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعب المباراة في نفس توقيت اللقاء ويحرص كولر على عقد اجتماع مع لاعبيه لمطالبتهم بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من اللقاء تسهل من مهمة الاهلى في لقاء الإياب المقرر له الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.