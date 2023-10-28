شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتدي الأحمر وصن داونز الأصفر فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد صباح اليوم، السبت، بأحد فنادق مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الأحد، بحضور مندوبي الناديين ومسئولى اللجنة المنظمة للبطولة.

وحضر الاجتماع ممثلا عن النادي كل من: خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز، اداري الفريق والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور الإدارية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.



الاجتماع الفني

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الادارة، قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في الساعات الأولى من صباح أمس بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة وتخللها ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود واستقلت بعثة الأهلي حافلات من مطار جوهانسبرج إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا في مسافة استغرقت ما يقرب من ساعة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.