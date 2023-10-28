شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتتح اليوم الملعب الفرعى رقم 2 بعد تطويره بـ4 مباريات ودية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، اليوم السبت، الملعب الفرعى رقم 2 والذى أطلق عليه "ملعب الهدافين" بعد تأجيل افتتاحه لوفاة بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلى السابق.

ويقيم مسئولو الإسماعيلى مهرجانا كرويا اليوم بمجموعة من المباريات لبعض فرق الناشئين بحضور مدربى القطاع ويشارك أيضا فى الافتتاح نادى تيم اف سى القاهرى، حيث ستكون هناك مباريات لفرق 2011 و2012 و2013 و2014.

وسيشرف على المهرجان محمود جابر المشرف على قطاع الناشئين والبراعم وأشرف خضر المدير الفنى المتميز.

من جانبه، اتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عدة قرارات خلال اجتماع المجلس المقرر عن شهر أكتوبر الجارى.

وجاء أبرزها تجديد عقد اللاعب عمر الساعى وعقد اللاعب إياد العسقلانى لمدة 5 مواسم مقبلة تبدأ من موسم 2023 – 2024 وحتى موسم 2027 – 2028.

كما تم تحرير عقود لعدد من لاعبى قطاع الناشئين حسن صابر واللاعب عبد الله حسن واللاعب أحمد وجيه، لمدة 5 مواسم تنتهى بنهاية موسم 2027 2028.

كما وافق مجلس إدارة النادى على تعديل عقد اللاعب بشار أشرف لينتهى بموسم 2025 – 2026.