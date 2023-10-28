شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية مكثفة تنتظر مصطفى شلبى فى الزمالك قبل مواجهة زد إف سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى شلبى نجم الزمالك لفحوص طبية مكثفة عقب نهاية فترة الراحة التى حصل عليها فريقه لمدة 48 ساعة، استعداداً لمواجهة زد إف سى فى الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد إف سى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.

من جهته كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض بها مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري والتى خسرها الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف.

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعى وضع قدمه في جبيرة.

وأضاف طبيب الزمالك، "الجهاز الطبي حرص على عمل أشعة للاطمئنان على اللاعب؛ والكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة".

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.