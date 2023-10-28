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مصر تسيطر على ميداليات منافسات وزن 64 كجم بأفريقيا والعرب لرفع الأثقال

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القاهرة - سامية سيد - نجحت مصر فى السيطرة على ميداليات منافسات وزن 64 كجم بالبطولة العربية لرفع الأثقال للكبار والبطولة الأفريقية للناشئين والشباب التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

 

وجاءات الميداليات كالتالى:

 

حنين أحمد

 

ذهبية الخطف

ذهبية كلين ونتر 

ذهبية المجموع

 

البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (64kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية كلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (64kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية كلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

البطولة الافريقية لرفع الاثقال (شباب) - (64kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية كلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (64kg)

 

نعمة احمد

 

ذهبية الخطف

ذهبية كلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (64kg)

 

ملك احمد

 

فضية الخطف

فضية كلين و نتر 

فضية المجموع

 

البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (64kg)

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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