شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات منافسات وزن 64 كجم بأفريقيا والعرب لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر
وجاءات الميداليات كالتالى:
حنين أحمد
ذهبية الخطف
ذهبية كلين ونتر
ذهبية المجموع
البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (64kg)
ذهبية الخطف
ذهبية كلين و نتر
ذهبية المجموع
البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (64kg)
ذهبية الخطف
ذهبية كلين و نتر
ذهبية المجموع
البطولة الافريقية لرفع الاثقال (شباب) - (64kg)
ذهبية الخطف
ذهبية كلين و نتر
ذهبية المجموع
البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (64kg)
نعمة احمد
ذهبية الخطف
ذهبية كلين و نتر
ذهبية المجموع
البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (64kg)
ملك احمد
فضية الخطف
فضية كلين و نتر
فضية المجموع
البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (64kg)
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