شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات منافسات وزن 64 كجم بأفريقيا والعرب لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مصر فى السيطرة على ميداليات منافسات وزن 64 كجم بالبطولة العربية لرفع الأثقال للكبار والبطولة الأفريقية للناشئين والشباب التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة. وجاءات الميداليات كالتالى: حنين أحمد ذهبية الخطف ذهبية كلين ونتر ذهبية المجموع البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (64kg) ذهبية الخطف ذهبية كلين و نتر ذهبية المجموع البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (64kg) ذهبية الخطف ذهبية كلين و نتر ذهبية المجموع البطولة الافريقية لرفع الاثقال (شباب) - (64kg) ذهبية الخطف ذهبية كلين و نتر ذهبية المجموع البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (64kg) نعمة احمد ذهبية الخطف ذهبية كلين و نتر ذهبية المجموع البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (64kg) ملك احمد فضية الخطف فضية كلين و نتر فضية المجموع البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (64kg)

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