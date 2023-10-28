شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية لا تعرف الهزيمة فى دورى Nile بعد خسارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظت 3 أندية حتى الآن على سجلها خالياً من الهزائم خلال منافسات دورى nile حتى الآن، بعدما خرج الزمالك من هذه القائمة بعدما تعرض للهزيمة من إنبى مساء الجمعة بهدفين مقابل هدف.

3 أندية بلا هزيمة

ونجح فريق بيراميدز فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بعد فوز صعب أمام المثرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل الانفراد بصدارة ترتيب دورى nile بعدما خاض 5 مواجهات بدأها بالتعادل مع الزمالك ثم الفوز على البنك الأهلى وإنبى ومودرن فيوتشر بنتيجة 1 /0 وأخيرا على المصرى.

فيما حافظ فريق زد الصاعد حديثا للدورى المصرى الممتاز على سجله خاليا من الهزائم، حيث بدأ المنافسة بالفوز على الإسماعيلى والجونة بهدف نظيف، ثم التعادل مع البلدية والمقاولون العرب بثلاثة أهداف لمثلهم وتنتظره مواجهة مع سموحة فى الجولة الخامسة.

ثالث الأندية هو الأهلى الذى لم يلعب سوى مباراتين فقط وتم تأجيل له 3 مباريات لانشغاله بالمشاركة فى الدورى الأفريقي، وبدأ الدورى بالفوز على المصرى برباعية نظيفة، ثم الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتم تأجيل مبارياته مع سيراميكا والجونة وبلدية المحلة.