شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «ليوا الدولي» يستقطب أكثر من 1700 رياضي ومتسابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام

أعلن نادي ليوا الرياضي عن أجندة البطولات المقبلة لمهرجان ليوا الدولي 2024، المقرر من 8 إلى 31 ديسمبر المقبل بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وينظم النادي 14 منافسة رياضية مختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة طوال أيام المهرجان.

وأكد عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن الفعاليات المقررة ستستقطب في تقديراتهم أكثر من 1700 رياضي لتحقيق رقم جديد في عدد المشاركين.

وقال القبيسي: «نتطلع إلى أن يتخطى عدد المشاركين في النسخة الجديدة كل الأرقام السابقة، مع انضمام بطولات جديدة إلى أجندة الرياضات المعلنة، وأيضاً المنافسات المرتقبة خلال المهرجان».

وأوضح أنه تم إضافة فعاليات «المونستر جام» في سلسة سباقات السيارات، بجانب البطولات التي تقام في كل موسم، وهي الاستعراض الحر للسيارات، وسباقات الخيول، والهجن، والصقور، و«هدد الحمام»، و«ليوا درفت»، و«البيرن آوت»، والاستعراض الرملي، و«الدريف»، و«اليو تي في»، وبطولة تل مرعب للسيارات.

وأشار إلى أن الفعاليات اليومية للمهرجان ستكون مختلفة هذا الموسم، بعد إضافة حديقة حيوانات ليوا، والمرافق الرياضية المختلفة وملعب «البنت بول» والمزرعة الذكية، وحديقة تل مرعب إلى الأنشطة الأخرى، التي كانت تضم «قرية ليوا»، وسوق تل مرعب، وممشى ليوا، بالإضافة إلى أجندة أكثر شمولية سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

وقال القبيسي، إن منطقة مرعب تم إعدادها بشكل متكامل مع الإعلان أيضاً عن المناطق التي تم تخصيصها للكثير من الفعاليات المقدمة للجمهور، وأبرزها منطقة المطاعم التي سيصل عددها هذا الموسم إلى 120 منطقة، كما سيتم فتح باب التسجيل في كل المسابقات والفعاليات والأنشطة وخدمات التخييم عن طريق التطبيقات الذكية للنادي.