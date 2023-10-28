الامارات | "صافرات الاستهجان" ضد لوكاكو ممنوعة على مشجعي إنترميلان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدت جماهير "أولتراس" إنتر ميلان غضبها الكبير من قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بمنع أي صافرات استهجان تجاه مهاجم روما البلجيكي لوكاكو وذلك خلال مباراة الفريقين المرتقبة في الدوري الإيطالي غدا.

وظلت جماهير الإنتر تتوعد لوكاكو، وتصفه بـ"الخائن" بعد أن تخلى عن الفريق مرات عدة رغم تمسكه به، وآخرها التحاقه بروما. وقال موقع "فووتبل إيطاليا" إن مشجعي الأولتراس، وزعوا 30 ألف صافرة على الجماهير ليتم استخدامها خلال المباراة المقبلة في استاد سان سيرو.

وعبر بيان للمشجعين عن غضبهم من قيام الاتحاد بحظر استخدام الصافرات، وتوعده بالعقوبة على من يقوم بذلك. وقالوا إنهم لا يفهمون كيف سمح الاتحاد بالامر نفسه في مناسبات سابقة، وقام بحظرها هذه المرة.