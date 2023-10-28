تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة شيفيلد اليوم.. ثلاثي يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق آرسنال مساء اليوم السبت، لمهمة سهلة نسبيًا، عندما يلتقي مع نظيره شيفيلد يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتضنها ملعب الإمارات.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت، جابريل، ويليام ساليبا، تومياسو.

الوسط: مارتن أوديجارد، جورجينيو، ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، جابرييل مارتينيلي.

موعد مباراة أرسنال و شيفيلد يونايتد والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد مساء يوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد يوم السبت عبر قناة beIN Sports 1HD.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة العاشرة

1 توتنهام، 23 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 21 نقطة.

3 آرسنال، 21 نقطة.

4 ليفربول، 20 نقطة.

5 أستون فيلا، 19 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 16 نقطة.

7 برايتون، 16 نقطة

8 مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9 وست هام، 14 نقطة.

10 تشيلسي، 12 نقطة.

11 كريستال بالاس، 12 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 11 نقطة.

13 فولهام، 11 نقطة.

14 برينتفورد، 10 نقاط.

15 نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

16 إيفرتون، 7 نقاط.

17 لوتون تاون، 5 نقاط.

18 بيرنلي، 4 نقاط.

19 بورنموث، 3 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.