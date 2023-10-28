اخبار الرياضه

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار محبي ومشجعي وبرشلونة حول العالم، الى ملعب لويس كومبانيس معقل البارسا، لتشهد موقعة الاثارة والمتعة الكروية، على غرار مواجهات الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الليجا الإسبانية.

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريج وبرشلونة فى

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد و فى تمام الساعة الرابعة والربع عصر اليوم، فيما تذاع موقعة كلاسيكو الأرض عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني حصريًا في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتعقد الجماهير الكتالونية أمالا كبيرة على  تشافي مدرب الفريق فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعاني منها برشلونة قبل موقعة الليجا الإسبانية اليوم.

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا