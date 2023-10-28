ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الاسباني،يبحث محبو كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لموسم 2023/2024 عبر الإنترنت. يرغب المشجعون في مشاهدة الكلاسيكو الإسباني بين البارسا والريال هذه الليلة في الليغا.

قد انتصر برشلونة في آخر مواجهة كلاسيكو بين هاتين العملاقتين الإسبانيتين بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة ودية. على الصعيدين الوطني والدولي، يأتي ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، تاركًا برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة. ومن الملفت للنظر أن فريق جيرونا يتصدر الدوري برصيد 28 نقطة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024؟

وعن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري على قنواتها المشفرة فقط في نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، كما ستتيح مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني عبر الإنترنت من خلال خدمة بين كونكت beIN CONNECT المدفوعة والمتاحة للمشتركين في القنوات المشفرة فقط وتطبيق TOD TV أيضًا، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت 1 الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم.

تردد بين سبورت 1 قمر صناعي: نايل سات قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

شهد الكلاسيكو الموسم الماضي منافسة شديدة في جميع البطولات المحلية. كما هو معتاد، تميزت المواجهات بالتنافس الشديد والندية في النتائج النهائية بين الفريقين، ولكن انتهت بتفوق طفيف لصالح برشلونة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وبرشلونة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وبرشلونة | من هنــــا

فاز برشلونة ببطولة السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد في المباراة النهائية. ولكن، نجح الفريق الملكي في إقصاء البلوغرانا من نصف نهائي كأس الملك. وفيما يتعلق بالدوري الإسباني، تمكن كل من الفريقين من الفوز على أرضه وميدانه في المباريات التي جمعتهما.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني.

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ألونسو - آي مارتينيز - آراخو - جي كانسيلو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - أوريول روميو - فيرمين لوبيز.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

إليكم تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة اليوم في في الدوري الإسباني.

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو - أنتوني روديجر - داني كارفخال.

خط الوسط: فالفيردي - تشواميني - توني كروس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - جود بيلينجهام.

وفي الوقت نفسه، سيدخل ريال مدريد المسابقة بعد فوزه 2-1 على براغا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، حيث تركته النتيجة في صدارة المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط.

مثل برشلونة، يتمتع فريق كارلو أنشيلوتي بمكانة رائعة للتأهل إلى دور الـ16، بينما يتصدر حاليًا الدوري الإسباني، محققًا رقمًا قياسيًا بثمانية انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة، مع خسارتهم خارج أرضهم أمام أتلتيكو مدريد يوم 24 سبتمبر، وكان عرضًا سيئًا من زوار واندا ميتروبوليتانو.

وكان ريال مدريد أيضًا بعيدًا عن أفضل ما لديه أمام إشبيلية في الدوري نهاية الأسبوع الماضي، لكنه تمكن من الحصول على نقطة بعد تأخره، والنجاح الضيق على براغا في البرتغال يعني أنهم سيدخلون الكلاسيكو بعد الفوز بثقة عالية . في المخيم بسبب البداية القوية للحملة.

كان جود بيلينجهام هو اللاعب المتميز للفريق هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفًا وسجل ثلاث تمريرات حاسمة في 12 مباراة بجميع المسابقات، وسيلعب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الآن أول كلاسيكو له فيما يتوقع أن تكون مسيرة طويلة ومزدهرة في الفريق. العاصمة الاسبانية.

تغلب لوس بلانكوس على برشلونة 4-0 عندما التقى الفريقان آخر مرة في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس الملك في مارس، بينما كان آخر فوز لهم خارج أرضهم على الفريق الكاتالوني في الدوري في أكتوبر 2021.

يتمتع ريال مدريد في الواقع بأفضل سجل دفاعي في الدوري الأسباني هذا الموسم، حيث استقبل سبع مرات فقط، بينما استقبل برشلونة 10 أهداف، لكن فريق تشافي تفوق على فريق العاصمة بنتيجة 22 مقابل 21.