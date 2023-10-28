الأهلي بزيه الأساسي غدًا أمام صن دوانز بدوري السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم صباح اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أمام صن داونز بأحد الفنادق بمدينة بريتوريا بحضور مندوبي الناديين ومسئولي اللجنة المنظمة للبطولة.

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وحضر الاجتماع ممثلا عن النادي الأهلي كل من: الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز، اداري الفريق والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور الإدارية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد بتوقيتي القاهرة وجنوب إفريقيا على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.