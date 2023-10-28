مفاجآت بالجملة.. تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تقام المباراة المرتقبة بين فريق ريال مدريد ونظيره برشلونة، فى تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، فى المبارا التى تجمعهما على ملعب لويس كومبانيس فى اطار الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين.

في خط الدفاع: رونالدو أراوخو، أندرياس كريستنسن، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

في خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، جافي، جواو كانسيلو.

في الهجوم: فيرمين لوبيز، جواو فيليكس، روبيرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجير، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، جمعهما من خوض 10 مباريات، بالبطولة، فاز فى 8 لقاءات، وتعادل فى مواجهة وخسر أخرى.

كما يلعب برشلونة أمام ريال مدريد مباراة اليوم، محتلا المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بترتيب جدول الليجا الإسباني، محصلة 10 مواجهات خاضها الفريق الكتالوني قبل مباراة كلاسيكو الأرض اليوم، فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يتلقي أى هزيمة.