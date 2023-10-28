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موعد مباراة زد اف سي وسموحة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد اف سي مع نظيره سموحة، مساء اليوم، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز. 

ويحتل فريق زد المركز الخامس فى ترتيب جدول مسابقة ، برصيد 8 نقاط، فيما يأتي نظيره سموحة بالمركز السادس في الترتيب برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة زد وسموحة في الدوري المصري 

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة زد اف سي ونظيره سموحة، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، فى اطار الجولة الخامسة التى تجمعهما ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

القناة الناقلة لمباراة زد اف سي وسموحة بالدوري المصري

 وتذاع مباراة زد اف سي وسموحة ، مساء اليوم، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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