العامرى فاروق يشيد باتحاد السباحة ويؤيد مجلس إدريس لدورة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال العامرى فاروق العامرى وزير الشباب والرياضة السابق ونائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الذى حضر الجمعية العمومية لاتحاد السباحة ممثلا عن ناديه ، إن المهندس ياسر إدريس واحدا من القيادات الرياضة التى أحدثت طفرة كبيرة فى الرياضية المصرية بصفة عامة ، وفى الاتحاد المصرى للسباحة بصفة خاصة ، معلنا أن إدريس أرتقي بألعاب الماء بشكل كبير ، وحقق انتشارا للعبة غير مسبوق ، فضلا عن أنه زاد من قاعدة الممارسة ، ودخل باللعبة إلى العالمية ، لدرجة أننا أصبحنا ننافس أبطال العالم بدون خوف أو رهبة ، بسبب زيادة الصرف الذى أدى إلى زيادة الإحتكاك ، والمشاركة فى البطولات العالمية بصفة مستمرة ، مطالبا أعضاء الجمعية العمومية بمسانده ودعمه ، والوقف خلفه ، والالتفاف حوله لقيادة سفينة السباحة فى الدورة الإنتخابية المقبلة لتحقيق مزيدا من الإنجازات التى تثلح صدورنا ، بعد أن أصبحت الآمال تتعلق بتحقيق ميداليات عالمية ، والمنافسة على ميدالية أوليمبية فى لوس انجلوس 2028 ، بعد أن منحنا مجلس إدارة الاتحاد هذه الآمال بالإنجازات التى تحققت على يد الكفء ياسر إدريس قائد سفينة السباحة المصرية ، فضلا عن فكره الاستثمار الذى حقق دخلا لم يحدثه اتحاد كرة القدم ذات الشعبية الأولى فى البلاد .

أضاف العامرى فاروق أنه سوف يساند ويدعم ويأيد ياسر إدريس ومجلس إدارة لإعادة انتخابهم مرة أخرى لقيادة السباحة المصرية لمدة أربع سنوات مقبلة ، مطالبا أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد للإصغاء إلى صوت العقل ، والنظر لمستقبل السباحة المصري التى أصبح يشار بالبنان إلى أبطالها على مستوى العالم ، بعد أن ظلت فى تراجع قبل أن ينتشلها إدريس ومجلسه إلى منصات التتويج العالمية .

ياريس إدريس: طموحاتي بلا حدود في قيادة السباحة المصرية للمنافسة القوية بكل البطولات العالمية



من حانبه قال المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة ، وعضو الاتحاد العالمى لألعاب الماء ، ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، إن مجلس إدارة الاتحاد منذ إنتخابه ، وضع استراتيجية لتطوير العاب الماء وأهداف محددة لإعتلاء مصر منصات التتويج فى مختلف البطولات التى تشارك فيها السباحة المصرية ، فضلا عن نشر اللعبة ، وزيادة عدد الممارسين.

وتابع ان من ضمن اهم اهداف الاتحاد، زيادة عدد البطولات فى مختلف المراحل السنية ، وتطوير منظومة اللعبة من حكام وأجهزة فنية وإدارية ومنقذين ومشرفين ، فضلا عن تطوير اللجان المختلفة للاتحاد ، وبخاصة لجنة المسابقات ، التى كان لها دورا بارزا فى انتظام المسابقات فى التوقيتات المحددة ، دون حدوث أى مشكلات تذكر ، مما كان له أبلغ الأثر فى تحقيق نتائج عالمية ، لم تتحقق من قبل منذ إنشاء الاتحاد عام 1910.

وأشار إلى أن الطفرة الكبيرة التى حدثت فى الاتحاد ، بفضل تظافر جهود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالكامل، وتفهم وتعاون أعضاء الجمعية العمومية الذين أثنوا خلال الجمعية العمومية التى عقدت مساء أمس على الجهود التى بذلها مجلس الإدارة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى .