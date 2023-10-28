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موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في الدوري الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا، الاتحاد السكندري ونظيره المقاولون العرب، مساء اليوم، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون في الدوري 

وتقرر انطلاق صافرة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم، فى اطار الجولة الخامسة التى تجمعهما ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والمقاولون بالدوري المصري

 وتذاع مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، عصر اليوم، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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