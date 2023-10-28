أرسنال يستضيف شيفيلد يونايتد في الدوري اليوم.. تعرف علي الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق أرسنال بقيادة مدربه مايكل أرتيتا، نظيره فريق شيفيلد يونايتد مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتضنها ملعب الإمارات.

موعد مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد مساء يوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد يوم السبت عبر قناة beIN Sports 1HD.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة العاشرة

1 توتنهام، 23 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 21 نقطة.

3 آرسنال، 21 نقطة.

4 ليفربول، 20 نقطة.

5 أستون فيلا، 19 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 16 نقطة.

7 برايتون، 16 نقطة

8 مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9 وست هام، 14 نقطة.

10 تشيلسي، 12 نقطة.

11 كريستال بالاس، 12 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 11 نقطة.

13 فولهام، 11 نقطة.

14 برينتفورد، 10 نقاط.

15 نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

16 إيفرتون، 7 نقاط.

17 لوتون تاون، 5 نقاط.

18 بيرنلي، 4 نقاط.

19 بورنموث، 3 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.