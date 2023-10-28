سيدات الأهلي يواجهن سبورتنج في دوري اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يواحه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي نظيرتهن في فريق سبورتنج اليوم السبت، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وتقام مباراة سيدات الأهلي وسبورتنج على صالة سبورتنج بالإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الأهلي للفوز بمباراة اليوم من أجل مواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

ويعقد المدير الفني محمد عادل، محاضرة فنية للتأكيد من خلالها على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على سموحة بنتيجة 23-18، ضمن منافسات بطولة الدوري.