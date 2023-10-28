ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني [ يلا شوت ]

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني [ يلا شوت ] ، وفي ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، يجتمع عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم في ترقب شديد لمشاهدة المواجهة الكبرى، الكلاسيكو، وهي قمة مباريات الجولة الحادية عشر في دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا" في موسم 2023/2024.

ريال مدريد، الفريق الذي يقوده المدرب الإيطالي الخبير كارلو أنشيلوتي، يستعد لخوض هذا الكلاسيكو بغاية الحصول على الثلاث نقاط التي تمكنه من تعزيز موقعه في الصدارة والابتعاد عن منافسه اللدود برشلونة. الوضع في جدول الترتيب يكون متقاربًا للغاية، حيث يفصل الفريقين نقطة واحدة فقط، وبالتالي، فإن الفوز في هذه المباراة سيمنح ريال مدريد فوزًا مزدوجًا بست نقاط في مكافحة منافسيه.

ريال مدريد، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليجا" برصيد 25 نقطة، يشعر بأهمية هذه المباراة في سبيل الحفاظ على مكانته في الصدارة. وجيرونا، الوافد الجديد الى الدوري الإسباني، يتشارك مع ريال مدريد نفس الرصيد من النقاط ويجد نفسه في المركز الثاني بسبب الفارق في الأهداف. على الجانب الآخر، برشلونة، الذي يقوده المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، يدخل هذا الكلاسيكو بشعار "لا بديل عن الفوز". الهدف هو حصد النقاط الثلاث للصعود إلى الصدارة والمنافسة بجدية على اللقب. برشلونة يمتلك 24 نقطة ويتصدر المركز الثالث في جدول الترتيب، متأخرًا بفارق نقطة واحدة فقط عن الصدارة.

تأتي هذه المباراة بمزيج من التوتر والتحدي، حيث يتسابق كل فريق من أجل الفوز بالنقاط الثلاث والسيطرة على الصدارة. يُشير تقارير الفرق والتكتيكات إلى أن هذا الكلاسيكو سيكون مليء بالإثارة والمفاجآت.

كارلو أنشيلوتي، المدرب الإيطالي المخضرم، يعي جيدًا أهمية هذه المباراة وما تحمله من أهمية في مسار الموسم. يمتلك خبرة طويلة في التدريب وسيكون لديه استراتيجيات محكمة لمواجهة برشلونة. من المتوقع أن يعتمد على نجومه مثل كريستيانو رونالدو وكارلوس سولير في محاولة للسيطرة على وسط الميدان وخلق الفرص الهجومية.

من جهته، تشافي هيرنانديز، الأسطورة الإسبانية والمدير الفني لبرشلونة، يسعى جاهدًا لقيادة فريقه للانتصار في هذا الكلاسيكو الحاسم. يعمل على تفعيل قوى نجومه مثل ليونيل ميسي وفيران توريس لتحقيق أهدافه. برشلونة سيكون لديه تكتيكات خاصة للمباراة تهدف إلى السيطرة على وسط الميدان وكسب ميزة في خط الهجوم.

الكلاسيكو هو أكثر من مجرد مباراة كرة قدم. إنها تجسد الرياضة والعاطفة والتنافس الشديد. يجمع بين عشاق الرياضة من مختلف الثقافات والجنسيات، وتشجع الجماهير بحماس على فرقهم المفضلة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

سيكون لهذا الكلاسيكو تأثير كبير على مسار الدوري الإسباني هذا الموسم. سيشهد العالم هذا الصراع الكروي الرائع بكل حماس وتوتر، وسيكون لدينا فرصة لمشاهدة أسطورتين من أكبر الأندية في العالم تتنافسان على الميداليات والألقاب. إنها لحظات استثنائية تجسد جوهر الشغف والروح الرياضية في كرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

وتقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك ضمن قمة مباريات الجولة الحادية عشر في مسابقة الدوري الإسباني «لا ليجا» هذا الموسم 2023/2024، غداً السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري.

وتنطلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساء بتوقيت ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

مباريات الدوري الإسباني تُنقل عبر شاشة قنوات «بي إن سبورتس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكالعادة سيأتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.