قائمة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.. ظهور ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة البلوجرانا لمواجهة ريال مدريد في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني” الليجا”.

وستنطلق مواجهة برشلونة أمام غريمه التقليدي نادي ريال مدريد اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا على ملعب “مونتجويك”، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة عودة الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وكوندي، عقب تعافيهم من الإصابة التي تعرضوا لها مؤخرًا.

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واستمر غياب الثلاثي فرينكي دي يونج، وبيدري، وسيرجي روبرتو، للإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة أمام ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن- إنياكي بينا وأندير أسترالاجا.

خط الدفاع: كوبارسي – جواو كانسيلو- بالدي- رونالد أراوخو- إينجو مارتينيز- كريستنسن – كوندي وماركوس ألونسو.

خط الوسط: كاسادو- جافي- روميو- فيرمين لوبيز- جوندوجان وفورت.

خط الهجوم: رافينيا – فيران توريس- جواو فيليكس- لامين يامال- ليفاندوفسكي ومارك جويو.