6 غيابات في صفوف النصر ضد الفيحاء بـ الدوري السعودي

يفقد نادي النصر، 6 لاعبين من صفوف فريقه الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق النصر بنظيره الفيحاء، في إطار مباريات الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت.

وتبدأ أحداث مباراة النصر ضد الفيحاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

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ويغيب عن صفوف النصر، خلال لقاء اليوم أمام الفيحاء، في بطولة دوري روشن السعودي، كل من: ” بروزوفيتش، وسلطان الغنام، ولابورت، وعبدالله الخيبري، ومحمد ال فتيل، وعلي لاجامي”.

وأكدت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم السبت، أن هناك شكوك بشأن حالة لابورت وإمكانية لحاقه بالمباراة، حتى الآن.

ويدخل النصر المباراة محتلًا المركز الرابع برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة .