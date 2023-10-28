قرار مفاجئ من مدرب تشيلسي قبل مواجهة برينتفورد

أعلن ماورويسيو بوتشيتينو المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي عن تشكيلة البلوز لمواجهة برينتفورد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مواجهة تشيلسي أمام برينتفورد اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري على استاد ستامفورد بريدج في تمام الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الـ10 من مسابقة البريميرليج.

وشهدت قائمة البلوز غياب الثنائي الأرجنتيني إنزو فيرنانديز وزميله الأوكراني ميخائيلو مودريك عن قائمة الفريق لمواجهة برينتفورد.

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وافادت التقارير الإنجليزية أن المدرب الأرجنتيني قرر استبعاد الثنائي قبل ملاقاة توتنهام، متصدر الدوري الإنجليزي، في الجولة القادمة.

وجاءت تشكيل تشيلسي أمام برينتفورد كالتالي:

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: كوكوريلا – تياجو سيلفا – ديساسي – كولويل.

في خط الوسط: كايسيدو – جالاجير – مادويكي.

في خط الهجوم: بالمر – جاكسون – سترلينج.

فيما يجلس على مقاعد الاحتياط كلًا من: بيتروفيتش – بيتش – جيمس – بادياشيل – ماتسين – أوجوشوكو – ماتوس – واشنطن.