معلقا مباراة الاهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي

كشفت قنوات “بي إن سبورتس”، وقناة “أون تايم سبورت” عن معلقي المواجهة التي تجمع بين الاهلي وصن داونز في إطار منافسات بطولة الدوري الأفريقي.

وستنطلق مباراة الاهلي أمام صن داونز غدًا الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويحل الاهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه صن داونز بملعب “لوفتوس” في بريتوريا، في ذهاب دور نصف نهائي البطولة القارية الجديدة.

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وقررت شبكة “بي إن سبورتس”، اسناد مهمة التعليق على مواجهة المارد الأحمر أمام بطل جنوب إفريقيا للعماني المخضرم خليل البلوشي.

وسيقوم المعلق الرياضي ي أيمن الكاشف بالتعليق على مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة ” أون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة.

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق -علي معلول- كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم.

خط الوسط: حسين الشحات – كريستو – طاهر محمد – رضا سليم – أحمد نبيل كوكا – نيدفيد- أليو ديانج – مروان عطية – تاو – أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا – صلاح محسن – موديست.