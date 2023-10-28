بعد نقله للمستشفى.. الزمالك يكشف التشخيص النهائي لإصابة مصطفى شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك تفاصيل الإصابة التي تعرض بها مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري.

وأوضح الدكتور محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت أنه يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعي وضع قدمه في جبيرة.

وأضاف طبيب الزمالك: "الجهاز الطبي حرص على عمل أشعة للاطمئنان على اللاعب؛ والكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة، وسيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب".

وكان مصطفى شلبي تم نقله للمستشفى مباشرة بعد خروجه من مباراة الزمالك وإنبي التي أقيمت أمس للاطمئنان على إصابته.