تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يضرب الأهلي موعدا مع صن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، اليوم السبت في الثالثة عصرًا، ليتطرق إلى جماهير الأحمر الهزيمة بخماسية في جنوب أفريقيا في نفس التوقيت، لكن بالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين نجد تفوق للأهلي.

التقى الأهلي وصن داونز في 14 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادلا في مثلهم، فيما فاز صنداونز في 4 مواجهات فقط.

السبت 8 ديسمبر 2001، التقى الأهلي وصن داونز للمرة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليتجدد اللقاء مرة أخرى في الإياب يوم الجمعة 21 ديسمبر 2001، ويحقق الأهلي هذه المرة الفوز، بنتيجة 3-0 ويحصد اللقب.

جمع ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2007 الأهلي وصن داونز، بالتحديد يوم الجمعة 6 أبريل في الذهاب وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2، ليعود الأهلي في مباراة الإياب يوم الجمعة 20 أبريل ويحقق الفوز بنتيجة 2-0.

وفي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2018-2019، بالتحديد يوم السبت 6 أبريل 2019 حقق صنداونز النتيجة الأكبر والأشهر وهي الفوز 5-0، ليعود الأهلي يوم السبت 13 أبريل 2019 في الإياب ويفوز بهدف نظيف.

كما فاز الأهلي على صنداونز، يوم السبت 29 فبراير 2020، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 2-0، وتعادلا في مباراة الإياب 1-1.

تكرر اللقاء مرة أخرى في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، وفي الذهاب يوم السبت 15 مايو 2021، حقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1، تكررت نتيجة إياب موسم 2020، وفي مباراة الإياب يوم السبت 22 مايو 2021 تعادل الثنائي 1-1.

لكن انتهت مباراتي الذهاب والإياب في دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 لصالح صنداونز بنتيجة 1-0، الذهاب كانت يوم السبت 26 فبراير 2022 والإياب يوم السبت 12 مارس 2022.

آخر لقاء، واجه الأهلي نظيره صنداونز في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، وانتهت مباراة الذهاب يوم السبت 25 فبراير 2023، بنتيجة 2-2، فيما انتهت مباراة الإياب يوم السبت 11 مارس 2023، بفوز صنداونز بنتيجة 5-2.