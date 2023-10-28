الكويت تستضيف مباراة المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم استضافة مباراة منتخب فلسطين وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026، يوم 21 نوفمبر 2023.

نص بيان الاتحاد الكويتي على، "بتوجيهات من القيادة السياسية يعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استضافة مباراة منتخب فلسطين الشقيق مع نظيره الأسترالي وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي في 21 نوفمبر المقبل، ضمن الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027".

أضاف: "تلقى الاتحاد اليوم الجمعة موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة مباراة فلسطين وأستراليا وذلك من منطلق الدعم والتضامن مع المنتخب الفلسطيني الذي تمنعه الظروف الراهنة من اللعب على أراضيه ووسط جماهيره".

اختتم البيان: "توجه الاتحاد الكويتي لكرة القدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء والهيئة العامة للرياضة لتحمل كافة تكاليف الاستضافة وتسهيل الإجراءات أمام إقامة المباراة في البلاد واستضافة المنتخب الفلسطيني الشقيق".

