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اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد السلاح

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القاهرة - سامية سيد - اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية والعادية لاتحاد السلاح  بحضور 8 هيئات من أصل 9 أرسلوا التفويض فى لحضور العمومية. وتشهد العمومية غير العادية مناقشة تعديل بعض بنود اللائحة الخاصة بالاتحاد الدولى. وسيتم خلال عمومية اتحاد السلاح العادية النظر فى جدول الأعمال التالي: 

 

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .

3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

 

عدد الهيئات فى عمومية السلاح  12 هيئة و لكن أرسل التفويض 9 هيئات فقط ،حيث أن إكتمال النصاب القانونى بعدد 50% +1  من أجل الموافقة على جدول أعماله العمومية .

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