شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد النني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مصدر مسئول بالنادي الأهلي عن الأنباء التى تداولت خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية التعاقد مع محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحاً أن هذا الأمر غير مطروح بالمرة ولا يتم مناقشته داخل القلعة الحمراء.

وقال المصدر، إن فكرة التعاقد مع النني حالياً غير مطروحة لعدة أسباب، فى مقدمتها ارتفاع سعر اللاعب حتى لو حاول النادي التعاقد معه على سبيل الإعارة سيكون المقابل المالى المطلوب من أرسنال كبيراً للغاية، كما أن راتب الننى سيكون أكبر من إمكانيات الأهلي المالية.

وأضاف المصدر، كما أن الأهلي لديه "زحمة" حالياً فى خط الوسط، ولا يحتاج تدعيماً في هذا المركز، فهناك المالي أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومعهم أفشة الذى يتم توظفيه فى هذا المركز، كما أن هناك مراكز أخرى تحتاج للتدعيم فى الفريق يسعى النادى لتدعيمها قريباً.

وعن إمكانية إنهاء محمد النني مشواره في الأهلي قال المصدر، "هذا وارد.. فالنني من أبناء قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء ويلعب بأحد أكبر الأندية العالمية، وصاحب قدرات فنية عالية يحتاج لها أى فريق، وسيكون من الجيد انتقاله للأهلي فى فترة يحتاج له الفريق خلالها وبمقابل مالى مُناسب للقلعة الحمراء.

على صعيد آخر، يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى اليوم السبت الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة صن داونزالمقرر لها الثالثة عصر غداً الاحد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعب المباراة في نفس توقيت اللقاء ويحرص كولر على عقد اجتماع مع لاعبيه لمطالبتهم بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من اللقاء تسهل من مهمة الأهلى في لقاء الإياب المقرر له الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى.