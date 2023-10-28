شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب تقريرًا عن زد قبل مواجهة الجمعة فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبى خوان كارلوس، أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أفراد جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن فريق زد، قبل المباراة التى ستجمعهما يوم الجمعة المقبل.

ويرغب أوسوريو فى التعرف على فريق زد، والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق، وطريقة اللعب التى يعتمد عليها مجدى عبد العاطى المدير الفنى، كما يرفض المدير الفنى للزمالك ترك أى معلومة أو تفصيلة دون الوقوف عليها قبل المباراة.

ومن المقرر أن يعود فريق الزمالك لخوض تدريباته الجماعية يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح أوسوريو اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الخسارة من إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء أمس، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile

سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد زيزو من ضربة جزاء، بينما سجل هدفى إنبى زياد كما وأحمد أوفا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة السابعة فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة فى المركز الرابع.