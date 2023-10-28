شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية اليوم فى ثالث جولات دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى الجولة الثالثة بدورى عمومى السيدات لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد 4 لقاءات. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، سموحة مع البنك الأهلى، وسبورتنج مع الأهلى والطيران مع 6 أكتوبر، والزمالك مع الشمس.

بينما تقام الجولة الرابعة الجمعة القادمة على صعيد المرحلة الأولى للمجموعة أ بين كلا من، الأهلى مع الطيران و الشمس مع البنك الأهلى و سموحة مع الزمالك و سبورتنج مع 6 أكتوبر .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.