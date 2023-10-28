شكرا لقرائتكم خبر عن منة شعبان تحقق برونزية بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
وتضم القائمة 22 لاعباً ولاعبة على مستوى الكبار وهم: عمرو علاء، على الصاوى، عبد الله ممدوح، يوسف عماد ، طه طارق، عبد الله هشام ، أحمد المصرى ، عمر أشرف، ريم سلامة، أحرم حمدى، نورسين كمال ، علا متولى ، منة شعبان ، سهيلة أحمد ، دهب ياقوت، صلاح الدين محمد ، زياد محمد ، عبد الرحمن هشام، مصطفى محمد ، اية هشام، أسماء مجدى، نهى عمرو.
ويرأس البعثة في البطولة عصام عبد الرؤوف عضو مجلس الإدارة، وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، بالإضافة إلى مراد عاصم رئيس الجهاز الفنى، و عبدالفتاح النجار مدير فنى، ومحمد عبد الرحمن تاتو ، و هانى قشطة ، وإبراهيم مجدى مدربين، وأحمد الصاوى طبيب ويرافقهم ايضا فريال اشرف بطلة المنتخب كمسئولة عن لجنة اللاعبين.
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