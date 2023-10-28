شكرا لقرائتكم خبر عن منة شعبان تحقق برونزية بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت منة شعبان، لاعبة منتخب الكاراتيه ، بالميدالية البرونزية والمركز الثالث فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر لتحقق أول ميدالية لمصر فى البطولة. وجاء تتويج منة شعبان بالبرونزية بعد الفوز على لاعبة تونس بنتيجة 8/0 فى وزن فوق 68 فردى سيدات.

وتضم القائمة 22 لاعباً ولاعبة على مستوى الكبار وهم: عمرو علاء، على الصاوى، عبد الله ممدوح، يوسف عماد ، طه طارق، عبد الله هشام ، أحمد المصرى ، عمر أشرف، ريم سلامة، أحرم حمدى، نورسين كمال ، علا متولى ، منة شعبان ، سهيلة أحمد ، دهب ياقوت، صلاح الدين محمد ، زياد محمد ، عبد الرحمن هشام، مصطفى محمد ، اية هشام، أسماء مجدى، نهى عمرو.

ويرأس البعثة في البطولة عصام عبد الرؤوف عضو مجلس الإدارة، وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، بالإضافة إلى مراد عاصم رئيس الجهاز الفنى، و عبدالفتاح النجار مدير فنى، ومحمد عبد الرحمن تاتو ، و هانى قشطة ، وإبراهيم مجدى مدربين، وأحمد الصاوى طبيب ويرافقهم ايضا فريال اشرف بطلة المنتخب كمسئولة عن لجنة اللاعبين.