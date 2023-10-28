شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على تأمين وسط الأهلى بهذا الثلاثى فى مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الاعتماد على 3 لاعبين فى خط وسط فريقه فى مباراة صن داونز المقرر لها غداً الأحد. وقرر كولر الاستعانة بالثلاثى أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا لاعبو الفريق فى خط الوسط لخلق حالة من التوازن بين خطي الوسط والهجوم فى المباراة المرتقبة.

عُقد صباح اليوم، السبت، بأحد فنادق مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الأحد، بحضور مندوبي الناديين ومسئولى اللجنة المنظمة للبطولة.

وحضر الاجتماع ممثلا عن النادي كل من: خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز، اداري الفريق والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور الإدارية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.