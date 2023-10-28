شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر دفاع الإسماعيلى من أهداف اللحظات الأخيرة فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، تحذيراً شديد اللهجة لمدافعى فريقه بضرورة التركيز في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات لتفادى أهداف اللحظات الأخيرة التي تسكن الشباك وتكون سبباً في إضاعة مجهود الفريق بالكامل.

وخسر الدراويش من فاركو بهدف دون رد سجله رزقى حمرون في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه بضرورة استعادة التركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها إستمرار نزيف النقاط.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الرابعة عصر الاثنين باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري Nile .

واحتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.