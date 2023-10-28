شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية لاتحاد السلاح توافق على اعتماد الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية لاتحاد السلاح على اعتماد الميزانية والحساب الختامى فى العمومية العادية، بعد الانتهاء من العمومية غيرالعادية التى انتهت منذ قليل.

واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية والعادية لاتحاد السلاح بحضور 8 هيئات من أصل 9 أرسلوا التفويض فى لحضور العمومية ، وشهدت العمومية غير العادية مناقشة تعديل بعض بنود اللائحة الخاصة بالاتحاد الدولى.

بينما شهدت العمومسة العادية النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .

3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

عدد الهيئات فى عمومية السلاح 12 هيئة و لكن أرسل التفويض 9 هيئات فقط ،حيث أن إكتمال النصاب القانونى بعدد 50% +1 من أجل الموافقة على جدول أعماله العمومية .