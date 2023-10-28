شكرا لقرائتكم خبر عن وجه جريليش في حفل هلويين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتاد الأطفال على ارتداء أزياء مرعبة في حفل الهلويين، لكن الطفل نارين رودجرز «7 سنوات» المغرم بكرة القدم وبلاعب مانشستر سيتي جاك جريليش، قرر ارتداء زي اللاعب الإنجليزي وتسريح شعره بنفس الطريقة ورسم بعض الشعر على ذقنه.

وقالت والدة الطفل: «جاك جريليش هو نجمه المفضل، ونحن فخورون به وبزيه، بقية الأطفال حضروا الحفل بوجه آخر ليس كلاعب كرة».

نارين طالب في مدرسة لاركهول الابتدائية بالقرب من غلاسكو، ويلعب الكرة لفريقه المحلي، وقالت والدته: «يريد أن يصبح لاعب كرة، وغرفته مملوءة بصور مانشستر سيتي».