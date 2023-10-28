شكرا لقرائتكم خبر عن نيبويشا مدرباً لخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: نزار جعفر

تعاقدت شركة كرة القدم في نادي خورفكان مع الصربي نيبويشا يوفوفيتش (49 عاماً) مدرب الأهلي القطري والصفاقسي التونسي والفيصلي الأردني والزمالك المصري السابق،لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وسيباشر نيبويشا مهامه الرسمية مع «النسور» عقب مباراة الجزيرة التي تقام السبت في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك خلفاً للإسباني جيرارد ساراغوسا الذي عين في منصبه بشكل مؤقت بعد اعفاء عبد العزيز العنبري من مهامه.