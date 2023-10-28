شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستهدف وصافة الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ستكون الفرصة متاحة أمام فريق النصر للذهاب إلى المرتبة الثانية في الدوري السعودي للمحترفين إذا نجح السبت في كسب مباراته أمام مضيفه الفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في ختام الجولة الـ11.

ويحتل النصر المركز الرابع في الترتيب برصيد 22 نقطة وإذا كسب العلامة الكاملة فإنه سيصبح لديه 25 نقطة.

ولعبت نتائج الجولة حتى الآن في مصلحة النصر الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليتقدم للمرة الأولى خلف غريمه الهلال المتصدر برصيد 29 نقطة بعد خسارة الأهلي،وتعثر الاتحاد والتعاون بالتعادل أمام الحزم والخليج على التوالي.

في المقابل يدخل الفيحاء اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 14 نقطة،وطلبت إدارة النادي نقل المباراة إلى الرياض بحثاً عن الفائدة المادية من عائد اللقاء في ظل زخم النجوم الجاذبة في نادي النصر.

وسبق للفيحاء على نفس الملعب اقتناص نقطتين من الهلال والاتحاد عندما فرض عليهما التعادل،ما يجعله نداً ليس سهلاً على النصر خاصة وأنه يلعب على أخطاء الخصم ويمتلك خامات تجيد الهجمات المرتدة ممثلة في ساكالا وهنري أوتيكوو وعبد الحميد صابري.

ويواجه فريق المدرب الكرواتي فوك هجوماً نارياً في نادي النصر يقوده رونالدو هداف الدوري برصيد 11هدفاً وبجانبه البرازيلي تاليسكا والسنغالي ساديو ماني ومن خلفهم البرتغالي أوتافيو،وإذا ما شارك الكرواتي بروزفيتش فإن قوة «العالمي» الهجومية ستكون مضاعفة.

تاريخياً، تقابل الفريقان في 10 مناسبات على مستوى الدوري بداية من 2017 وحتى النسخة الماضية،ويتفوق النصر بخمسة انتصارات مقابل فوز واحد للبرتقالي وتعادلا في 4 مباريات آخرها في الموسم الماضي.

وضمن لقاءات السبت يحل الشباب التاسع ضيفاً على أبها السادس عشر في مباراة هامة للجانبين،الأول يريد تعزيز فوزه الأخير على الطائي 2-0،والثاني يبحث عن الخروج من دوامة الهزائم التي كان آخرها على يد الفتح،وتدور في مكة مباراة تجمع الاتفاق السابع مع الوحدة العاشر وكلاهما عائد من خسارة.