شكرا لقرائتكم خبر عن ابن نسيم حميد يعلن علاقته رسمياً بابنة مايكل أوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن آدم (23 عاماً) ابن الملاكم الأسطورة نسيم حميد علاقته رسمياً بجيما أوين (20 عاماً) ابنة نجم الكرة السابق مايكل أوين؛ وذلك على هامش رحلة إلى دبي.

ونشر آدم، الذي يسير على خطى والده في الملاكمة، صورة على حسابه في إنستغرام مع جيما وهما يتناولان العشاء في مطعم 5 نجوم للمأكولات البحرية في دبي.

وعلق مصدر: «اقتربا من بعضهما منذ فترة لكن الرحلة لدبي جعلت العلاقة رسمية أكثر».

وسبق لجيما أن مثلت بريطانيا في منافسات استعراض الخيول «دريساج» كما ظهرت في برنامج تلفزيوني في عام 2022.