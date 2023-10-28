الامارات | مريم الزيودي ترفع حصاد الإمارات إلى 11 ميدالية في "البارالمبية الآسيوية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار اليوم على مشاركة بعثة الإمارات في النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بزيادة حصاد الميداليات، بعد أن أحرزت لاعبة منتخب ألعاب القوى مريم الزيودي ميدالية ذهبية جديدة في رمي القرص. واحتلت الإمارات المركز الأول في الدورة على المستوى العربي، بـ 11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات). ونجحت الزيودي في الظفر بذهبية مسابقة رمي القرص فئة F40، وتحقيق رقم آسيوي جديد، قدره 21.97 م، وجاءت سارولتوجز داجفادورج من منغوليا ثانية، ومدينا مختاروفا من أوزباكستان ثالثة.

وهذه الميدالية الثانية لمريم الزيودي بعد أقل من 24 ساعة من فوزها بفضية دفع الجلة أمس، ولم يسبق لها تحقيق ميداليات في الألعاب البارالمبية السابقة، حيث كان ترتيبها الخامس، في كلا المسابقتين، في دورة جاكرتا 2018. وعبرت اللاعبة عن سعادتها الغامرة بمساهمتها في ختام مسيرة بعثة الإمارات في الدورة بالحصول على الميدالية الذهبية ورفع حصيلة ميداليات بعثة منتخباتنا الوطنية، وتحقيق رقم قاري جديد، مؤكدة في تصريح صحافي على فخرها بتحقيق هذا الإنجاز في اليوم الختامي، كي تهديه إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وفي باقي نتائج اليوم الأخير، حل عمير يونس سابعاً في مسابقة الرمح فئة F55، بينما جاءت مريم المطروشي سادسة في دفع الجلة فئة F46، واحتل أحمد البلوشي المركز الرابع في مسابقة وزن فوق 107 كجم، برفعات القوة. ومن المقرر أن تغادر بعثة الإمارات مساء غد عائدة إلى الإمارات.

وتوزعت ميداليات الإمارات بين ذهبية لمحمد القايد في سباق 800 متر، وذهبية نورة الكتبي في دفع الجلة، وذهبية وبرونزية لعبدالله سلطان العرياني في الرماية، وذهبية وبرونزية للزيودي، في رمي القرص ودفع الجلة، وفضية وبرونزية لذكره الكعبي في رمي الصولجان ودفع الجلة، وفضية لسيف الظاهري في الرماية، وفضية لمحمد الكعبي في دفع الجلة، وبرونزية لسيف النعيمي في الرماية. وتصدرت الصين الترتيب العام للدورة بـ 521 ميدالية وتلتها إيران بـ131 ميدالية، وجاءت اليابان ثالثة بـ150 ميدالية.