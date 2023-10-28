مصر تحقق ذهبية وفضية ببطولة العالم للكارتيه

عمرو علاء وزن 60 كجم وعلي الصاوي وزن 67 كجم + “جماعي” وعبدالله ممدوح وزن 75 كجم + “جماعي” ويوسف عبد الحميد وزن84 كجم +”جماعي” وطه طارق وزن فوق 84 كجم + “جماعي” وعبدالله هشام “جماعي” و أحمد المصري “جماعي” وعمر أشرف “جماعي” وريم سلامة وزن 50 كجم وأحلام حمدي وزن 55 كجم +”جماعي” ونورسين كمال وزن 61 كجم وعلا متولي وزن 68 كجم ومنة شعبان وزن فوق 68 كجم+ “جماعي” وسهيلة حسام كوميتيه جماعي ودهب ياقوت كوميتيه جماعي وصلاح الدين غالي كاتا فردي رجال وزياد محمد كاتا جماعي رجال وعبدالرحمن هشام كاتا جماعي رجال ومصطفي الغباشي كاتا جماعى رجال واية هشام كاتا فردي سيدات+ “جماعي” وأسماء مجدي كاتا جماعي ونهي عمرو كاتا جماعي.

ياسر رشاد - القاهرة - حقق يوسف عماد لاعب منتخب مصر للكارتيه، الميدالية الذهبية لـ مصر في بطولة العالم للكارتيه المقامة المجر.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية