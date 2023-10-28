سجل المواجهات المباشرة بين تشيلسي و برينتفورد في الدوري الأنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - في تمام الواحدة والنصف من بعد ظهر السبت وفي مواجهة صعبة يستضيف فريق تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج منافسة برينتفورد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز.

تشيلسي والذي بدأ الموسم بداية مخيبة للأمال بالحصول على ١٢ نقطة في مبارياته التسع الاولى رغم كل التوقعات التي كانت تراهن على دخول البلوز منافسين بقوة على اللقب الا ان كل هذا ذهب ادراج الرياح مع واقع المنافسات الا ان الفريق تحسن بعض الشىء في المباريات الأخيرة ليتجنب الهزيمة في مبارياته الثلاث الأخيرة والتي كان اخرها امام أرسنال وانتهت بالتعادل لكن يبقى ان على تشيلسي تحسين سجله المؤسف هذا الموسم على ملعبه حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين .

اما برينتفورد فقد نجح في اخر مبارياته في الفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف ليكسر الفريق سلسلة الا فوز التي استمرت ستة مباريات متتالية .

سجل المواجهات المباشرة بين تشيلسي و برينتفورد

التقى تشيلسي مع برينتفورد اجمالا في ١٨ مباراة فاز تشيلسي في تسع مباريات و فاز برينتفورد في ستة مباريات بينما حسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات و سجل تشيلسي ٢٨ هدف بينما سجل برينتفورد ٢١ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج فقد بلغت تسع مباريات فاز تشيلسي في ستة مباريات و فاز برينتفورد في ثلاث مباريات ولم يتعادلا ابدا على ملعب تشيلسي .

سجل المباريات العشر الأخيرة بين تشيلسي وبرينتفورد

٩ نوفمبر ١٩٤٦ تشيلسي - برينتفورد : ٣ / ٢

١٥ مارس ١٩٤٧ برينتفورد - تشيلسي : ٠ / ٢

٢٧ يناير ٢٠١٣ برينتفورد - تشيلسي : ٢ / ٢

١٧ فبراير ٢٠١٣ تشيلسي - برينتفورد : ٤ / ٠

٢٨ يناير ٢٠١٧ تشيلسي - برينتفورد : ٤ / ٠

١٦ اكتوبر ٢٠٢١ برينتفورد - تشيلسي : ٠ / ١

٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ برينتفورد - تشيلسي : ٠ / ٢

٢ أبريل ٢٠٢٢ تشيلسي - برينتفورد : ١ / ٤

١٩ اكتوبر ٢٠٢٢ برينتفورد - تشيلسي : ٠ / ٠

٢٦ ابريل ٢٠٢٣ تشيلسي - برينتفورد : ٠ / ٢