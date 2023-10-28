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قائمة برشلونة الرسمية لكلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن  تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، القائمة الأساسية لكلاسيكوالأرض أمام مباراة فى المباراة التى تجمع الفريقين، على ملعب لويس كومبانيس بالجولة الحادية عشر من بطولة .

 

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قائمة برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، باو كوبارسي.

الوسط: جافي، أوريول روميو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، مارك جيويو، هيكتور فورت، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.

 

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