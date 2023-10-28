تشيلسي يتعادل مع برينتفورد سلبياً في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين تشيلسي و برينتفورد ، سلبياً بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسيطر تشيلسي علي مجريات الشوط الأول من مباراته أمام برينتفورد، بالوصول إلي المرمي في أكثر من هجمة ولكن دون تسجيل أهداف.

وعلي الجانب الأخر حاول برنتفورد الصمود أمام تشيلسي في ظل الهجمات الكثيرة التي شنها البلوز عليهم خلال هذا الشوط.

سجل المواجهات المباشرة بين تشيلسي و برينتفورد

التقى تشيلسي مع برينتفورد اجمالا في ١٨ مباراة فاز تشيلسي في تسع مباريات و فاز برينتفورد في ستة مباريات بينما حسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات و سجل تشيلسي ٢٨ هدف بينما سجل برينتفورد ٢١ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج فقد بلغت تسع مباريات فاز تشيلسي في ستة مباريات و فاز برينتفورد في ثلاث مباريات ولم يتعادلا ابدا على ملعب تشيلسي .

سجل المباريات العشر الأخيرة بين تشيلسي وبرينتفورد

٩ نوفمبر ١٩٤٦ تشيلسي - برينتفورد : ٣ / ٢

١٥ مارس ١٩٤٧ برينتفورد - تشيلسي : ٠ / ٢

٢٧ يناير ٢٠١٣ برينتفورد - تشيلسي : ٢ / ٢

١٧ فبراير ٢٠١٣ تشيلسي - برينتفورد : ٤ / ٠

٢٨ يناير ٢٠١٧ تشيلسي - برينتفورد : ٤ / ٠

١٦ اكتوبر ٢٠٢١ برينتفورد - تشيلسي : ٠ / ١

٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ برينتفورد - تشيلسي : ٠ / ٢

٢ أبريل ٢٠٢٢ تشيلسي - برينتفورد : ١ / ٤

١٩ اكتوبر ٢٠٢٢ برينتفورد - تشيلسي : ٠ / ٠

٢٦ ابريل ٢٠٢٣ تشيلسي - برينتفورد : ٠ / ٢