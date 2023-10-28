بمشاركة 650 لاعبا.. ختام بطولة منطقة القاهرة للخماسي الحديث في الليزر رن

ياسر رشاد - القاهرة - اقامت منطقة القاهرة للخماسي الحديث برئاسة الدكتور عرفة محمود بطولة الدرع العام في منافسات الليزر رن، أمس الجمعة والتي تأتي ضمن خطة المنطقة للموسم الرياضي 2023 – 2024.

أقيمت البطولة بستاد القاهرة الدولي، بنظام الزوجي في جميع المراحل، وذلك بعد تأجيلها تضامنا مع الشعب الفلسيطني، حيث كان مقررا اقامة البطولة يوم 20 اكتوبر الماضي.

وكشف الدكتور عرفة محمود رئيس منطقة القاهرة، أن البطولة شهدت إقبالا كبيرا حيث شارك بها مايزيد عن 650 لاعبا ولاعبة وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به المنطقة في نشر اللعبة بجانب النجاح في الجوانب التنظيمية والفنية، لافتا إلى انه تم فتح باب التسجيل في سباقات الماسترز بناء على طلب بعض الهيئات.

حضر المنافسات وشارك في مراسم تتويج الفائزين كل من الدكتور عرفة محمود رئيس المنطقة وكابتن أحمد فتحي مدير المنطقه و المشرف العام علي البطوله وكابتن إسلام عبدالحليم مدير البطولة، واعضاء مجلس إدارة المنطقة.