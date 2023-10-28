مدافع صن داونز يحذر رفقائه من قوة الأهلي قبل لقاء السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - حذر موسى ليبوسا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز، رزملائه في الفريق من قوة النادي الأهلي وذلك قبل اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وقال مدافع صن داونز في تصريحات صحفية:" الأهلي فريق كبير في قارة إفريقيا، وإنجازاته الإفريقية تتحدث عنه فهو صاحب أعلى عدد من الألقاب في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف مدافع صن داونز: " "لن تكون المواجهة سهلة، نحن نعرف ما هو مطلوب مننا، علينا فقط أن نثق في أنفسنا ونؤدي بكل جدية، من أجل التمكن من مجاراة مستوى الخصم حتى نحصل على ما نريده".

وتابع مدافع صن داونز: "ستكون المباراة سريعة ومثيرة، يجب أن يكون مستوى التركيز في حده الأقصى من البداية إلى النهاية، لا يمكنك تحمل ارتكاب أي أخطاء".



وأتم موسى ليبوسا: "هذه المباراة ستحسم من خلال تفاصيل دقيقة للغاية، الأخطاء ستكون حاسمة وستسقط من يرتكبها في الخسارة، علينا أن نقلل من تلك الأخطاء والاستفادة من كل فرصة حتى لو صغيرة تتاح لنا لتسجيل الأهداف".

موعد مباراة الأهلي و صن داونز

ومن المقرر ان يواجه الأهلي نظيره صن داونز غدا الأحد في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، و الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.