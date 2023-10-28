دبليو تي ايه الختامية: سابالينكا لصدارة عالمية في نهاية الموسم

الرياص - اسماء السيد - كانكون (المكسيك): تشهد دورة دبليو تي ايه الختامية لمحترفات كرة المضرب بدءاً من الأحد في كانكون المكسيكية، مواجهة مرتقبة بين المصنفتين أولى وثانية عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك.

وينصّ نظام الدورة المقامة على أرض صلبة والبالغة قيمة جوائزها 9 ملايين دولار أميركي، على توزيع اللاعبات الثماني على مجموعتين تحدّدان المتأهلات الأربع إلى نصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية الأحد 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأحرزت سابالينكا بطولة أستراليا الكبرى مطلع السنة، حلّت وصيفة في فلاشينغ ميدوز الأميركية الشهر الماضي وبلغت نصف النهائي في ويمبلدون ورولان غاروس.

كما توجت ابنة الخامسة والعشرين في دورات مدريد وأديلايد وتخوض نهائيات دبليو تي ايه الختامية وهي تتقدّم بفارق 630 نقطة عن شفيونتيك (22 عاماً) بطلة رولان غاروس.

في المقابل، أحرزت شفيونتيك، بطلة اربع دورات كبرى والمصنفة أولى عالمياً في نهاية 2022، ألقاب دورات شتوتغارت، قطر، بولندا ومطلع الشهر في بكين.

وسيكون بمقدور سابالينكا انهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للسيدات، بحال بلوغها النهائي مع رصيد 2 1 في دور المجموعات، بصرف النظر عن نتائج شفيونتيك.

قالت البيلاروسية الشهر الماضي في الصين "لا يتعلق الأمر فقط بتصدر التصنيف العالمي، بل بانهاء السنة في الصدارة والبقاء في هذا الموقع أطول فترة ممكنة".

وبحال خسارة شفيونتيك مبارتين في دور المجموعات، سيكون تأهل سابالينكا برصيد 2 1 كافياً لانهاء السنة في الصدارة.

ويتعيّن على شفيونيتك، متصدرة عدد الانتصارات هذا الموسم (63)، بلوغ النهائي على الأقل للابقاء على آمالها باستعادة الصدارة العالمية، شرط أن تخوض سابالينكا كل مبارياتها في دور المجموعات.

وتتضمّن قائمة المشاركات الأميركية الشابة كوكو غوف (19 عاماً) بطلة فلاشينغ ميدوز، مواطنتها جيسيكا بيغولا، اليونانية ماريا ساكّاري، التونسية أنس جابر، الكازاخستانية إيلينا ربياكينا والتشيكية ماريكا فوندروشوفا بطلة ويمبلدون.

وتتصدر سابالينكا مجموعة "باكالار" التي تضمّ ريباكينا المصنفة رابعة، بيغولا (5) وساكاري (8). أما شفيونتيك، فترئس مجموعة "تشيتومال" أمام غوف (3)، جابر (6) وفوندروشوفا (7). وتضم هذه المجموعة ثلاث متوجات في بطولة كبرى هذه السنة.

شفيونتيك للتركيز على نفسها

قالت شفيونتيك "لن تحصل على مباريات سهلة في دورة دبليو تي ايه الختامية. واجهت كوكو وماركيتا في بكين وفلاشينغ ميدوز، واللاعبة الوحيدة التي لم أواجهها أخيراً هي أنس".

تابعت "علي التركيز على نفسي واعتاد على الظروف هنا، وستكون الأمور على ما يرام".

وتتأهل بطلة ووصيفة كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وانسحبت التشيكية كارولينا موخوفا من الدورة بسبب آلام مستمرة في رسغها، فحلّت بدلاً منها ساكّاري.

ويمكن لبطلة الدورة بحال عدم خسارتها أية مباراة، الحصول على 3 ملايين دولار و1500 نقطة.

وأصبحت سابالينكا مصنفة أولى عالمياً بعد بلوغها نهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر، منهية تربع شفيونتيك على الصدارة لمدة 75 أسبوعاً، منذ نيسان/أبريل 2022.

وفي نهائيات دبليو تي ايه الأخيرة، وضعت سابالينكا حداً لأربع خسارات توالياً أمام شفيونتيك، في الدور نصف النهائي، بيد انها خسرت النهائي أمام الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين.