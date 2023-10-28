دوري أن بي ايه: ويمبانياما يحقق فوزه الأول

الرياص - اسماء السيد - سان انتونيو (الولايات المتحدة): حقق الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما فوزه الأوّل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد قيادته سان أنتونيو سبيرز إلى التفوّق على ضيفه هيوستن روكتس 126 122 بعد التمديد في مواجهة مشوّقة الجمعة.

وبعد تسجيله نقطتي التعادل 111 111 وفرض التمديد، برز "ويمبي" في الدقائق الخمس الإضافية ملهباً حماسة 18 ألف متفرّج في قاعة "فروست بانك سنتر".

قال لاعب الارتكاز الذي أنهى المباراة برصيد 21 نقطة و12 متابعة "أنا فخور بما قمنا به الليلة. صحيح انه مجرّد فوز لكني أردت الاحتفال في غرف الملابس وسأتذكّر هذا اليوم".

ويُنظر إلى ويمبانياما (19 عاماً و2.24 م) على نطاق واسع على أنه موهبة لا تتكرّر إلا مرة واحدة في جيله، وهو الاكثر ترقبًا منذ ليبرون جيمس الذي كان الخيار الاول في درافت الدوري عام 2003.

لكن المباراة بدأت بشكل سيء لسبيرز والفرنسي الذي لم يسجل في ست محاولات، وغالباً ما أراحه مدربه المخضرم غريغ بوبوفيتش.

وبعد توسيع هيوستن الفارق في الربع الأخير، استيقظ سبيرز بعد أن حقق ويمبانياما صدتين استعراضيتين في هجمة واحدة أمام جباري سميث جونيور.

علّق على هذا الأمر "توجّب التضحية من أجل الفريق، وعدم التفكير، هذه الغريزة".

الوقت الإضافي

وفي الوقت الإضافي لعب ويمبي دوراً حاسماً في تقدّم سبيرز وحسم الفوز الأول له هذا الموسم بعد الخسارة الافتتاحية أمام دالاس مافريكس الأربعاء، في ظل هتاف الجماهير "ويمبي، ويمبي".

لكن مدربه المحنّك أصرّ على توبيخه قبل دقيقة من نهاية الوقت "نسيت خطة. هذا خطأ بسيط، وكان من حقه أن يوبخني، أعتذر".