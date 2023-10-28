شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يلتقي كوادره الوظيفية ويكرم الموهوبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، مع موظفي ومدربي وإداريي النادي، في الاجتماع الذي عقد بمقر النادي في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.

وأشاد الدكتور المطوع بالجهود المبذولة من قبل جميع الموظفين والمدربين والإداريين في تطوير النادي وتحقيق الأهداف المسطرة، وشدد على أن النجاحات التي حققها النادي لا تأتي إلا بفضل التفاني والاجتهاد المشترك.

في نهاية الاجتماع، قام الدكتور المطوع بتكريم عدد من المدربين والموظفين المتميزين تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم البارزة في تطوير النادي، في مبادرة تهدف إلى تحفيز الفرق والأفراد على تقديم أفضل أداء في خدمة النادي وتطويره.