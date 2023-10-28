الامارات | "سمين وبائس".. إقالة مدرب في إنجلترا لسبب وجيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقال نادي بريستول روفرز الإنجليزي مدربه جوي بارتون لسبب وجيه بعد أيام من مباراته أمام فريق ستيفنيج التي انتهت بالتعادل 1-1 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم.

وكشفت "ديلي ميل" بأن الإقالة سببها تنمر المدرب على أحد منافسيه خلال مواجهة ستيفنيج التي فشل فيها فريقه في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، إذ وصف جوي بارتون نظيره ستيف إيفانز مدرب ستيفنيغ بأنه "سمين وبائس" مما كلفه منصبه.

ويحتل فريق بريستول روفرز المركز الـ16 في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد أن جمع 16 نقطة من 39 نقطة هذا الموسم.