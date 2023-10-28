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الامارات | 4 ميداليات لـ«الفجيرة للفنون القتالية» في «دورة الرياض»

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات لـ«الفجيرة للفنون القتالية» في «دورة الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعبو المنتخب الوطني، ونادي الفجيرة للفنون القتالية أربع ميداليات، وذلك بواقع ذهبية وثلاث برونزيات في دورة الالعاب العالمية القتالية المقامه في العاصمة الرياض. وجاءت الميداليات من خلال المبارزة حيث فاز فارس البلوشي بميدالية ذهبية، وكذلك برونزية لشقيقته التوأم الهيام، وبرونزية أخرى لمهرا عبدالله، وهذا إلى جانب ميدالية برونزية في الملاكمة من خلال حسين الشمار.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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